Valentino Rossi cancella Marquez | MotoGP nel caos

Leggi su Sportface.it

Trae Marcnon è mai corso buon sangue ed ora la frase è destinata ad accendere la rivalità: via dallaIl Dottorha scritto pagine indelebili nella storia della: le imprese dine hanno alimentato il mito, favorito la diffusione in tutto il mondo, appassionato milioni di fan.Ancora oggi che, da un paio di anni, non corre più nella classe regina, il nome del pilota di Tavullia resta un punto di riferimento nel motociclismo. Difficile pensare ad unasenza pensare ache nella sua carriera ha vissuto anche di rivalità. Quella più forte è stata con Marc: i due sono stati protagonisti di scontri epocali, in pista e fuori dalla pista.Una rivalità che è tornata a galla oggi che lo spagnolo è approdato alla Ducati ufficiale: con la moto più competitivadella griglia di partenza, almeno sulla carta, il 93 potrà puntare a quel nono titolo mondiale che gli consentirebbe di eguagliare proprio