Ilfattoquotidiano.it - Vaccinati e in “equilibrio psichico”: le regole per fare entrare al Senato i cani dei parlamentari

Devono appartenere ari in carica, a dipendenti delo dei gruppi, ai collaboratori di un parlamentare e avere un “passaporto europeo” dal quale risulti che sono in regola con le vaccinazioni. In più, ci dovrà essere una “certificazione veterinaria” che attesti la salute dell’esemplare e valuti il suo comportamento relativamente anche “al suo”. Sono queste alcune delle norme attuative, in arrivo nelle prossime settimane, del regolamento approvato dai Questori il 28 dicembre scorso per consentire aidiri e dipendenti dia Palazzo Madama. Si tratta di un testo di 7 articoli che autorizza l’ingresso alai, “restando soggetta l’ammissione di altri animali d’affezione ad una specifica autorizzazione del Collegio deiri Questori“.