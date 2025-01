Formiche.net - Utili delle banche record, economia al collasso. La nuova illusione del Cremlino

L’russa continua a giocare con le illusioni, mostrando al mondo una crescita e una salute che nella realtà non esistono. Ecco un altro esempio. Lo scorso anno ledella Federazione hanno registrato profittipari a 4 trilioni di rubli (40,7 miliardi di dollari). Mentre nel 2023 gliavevano superato i 36 miliardi di euro (3,3 trilioni di rubli) grazie al forte aumentoerogazioni di prestiti per l’acquisto di case, al consumo e alle imprese. Lo scatto, dunque, c’è stato.Ma non perché l’tira e chiede denaro alle, il merito va quasi solo ed esclusivamente agli astronomici tassi di interesse applicati dalla Bank of Russia, oggi al 21%, ma con la ragionevole prospettiva di raggiungere il 23% a stretto giro. Tassi così alti vuol dire, un po’ come accaduto in Europa all’indomani dell’impennata dell’inflazione in seguito all’invasione dell’Ucraina, margini molto elevati.