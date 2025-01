Ilfogliettone.it - Usa, la faida dei Kennedy: Caroline accusa Bobby di essere un “predatore”

sono primi cugini, figli rispettivi di John F.e BobJr. Ambedue hanno sofferto il dolore di perdere il loro padre in tenera età. John fu assassinato nel 1963 quandoaveva 5 anni e Bob fu assassinato nel 1968 quandoJr. aveva 14 anni. I due però hanno preso strade diverse dal punto di vista politico.è rimasta fedele ai principi liberal associati alla famigliamentre Bob Jr. si è allontanato.Nel 2023si è candidato alla presidenza statunitense come democratico ma poi si dichiarò indipendente ricevendo notevoli contributi da donatori repubblicani. Decise eventualmente di abbandonare la corsa avvicinandosi a Donald Trump il quale lo ha ricompensato nominandolo Ministro della Sanità e Servizi Umani. Il giorno prima dell’inizio delle audizioni al Senato per la sua confermaha inviato una lettera a cinque senatori democratici esortandoli a non confermare il cugino, vedendolo completamente inadeguato alle responsabilità di dirigere la sanità degli americani.