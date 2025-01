Quotidiano.net - Un Truman Show di famiglia pieno di parole

Leggi su Quotidiano.net

La madre di Fedez accenna all’unica opzione dignitosa: "Meglio che non parlo". Ma in questa storia racchiusa fra l’estremo dell’amore e l’implacabile disgusto nessuno, nemmeno nel finale fragoroso, ha il coraggio di tenere la bocca chiusa. Eppure sarebbe l’unica soluzione cinematograficamente accettabile: tacere finalmente. Andare in dissolvenza. Però prima confessare: siamo stati bravi, ci siete cascati. Ora godetevi la soddisfazione di avere preso parte a un esperimento sociale. Nelil mondo perfetto aveva muri di cartone, il nostro film cabine armadio grandi come monolocali. Non vi siete insospettiti? Non vi è mai passato per la testa che anche due come noi, placcati oro, certe notti piangessero sopra un tatuaggio o una borsetta? Adesso proprio comeBurbank possiamo ammetterlo: era tutto finto, merito anche vostro averlo creduto vero.