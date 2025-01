Superguidatv.it - Un matrimonio di troppo, la nuova commedia con Will Ferrell e Reese Witherspoon su Prime Video

Leggi su Superguidatv.it

Undiesilarantecon, arriva il 30 gennaio su. I due celebri attori, per la prima volta insieme in una pellicola, interpretano i protagonisti Jim e Margot. Parenti degli sposi di due matrimoni differenti, i due scoprono presto che, per errore, entrambe le cerimonie sono state programmate nella stessa location e nello stesso giorno. Scopriamo qualcosa di più sulla trama e sul cast.Undi– trama e cast del filmUndi(titolo originale You’re cordially invited), è una delle novità in arrivo sul catalogo di. Disponibile dal 30 gennaio, si tratta di unache, già dal trailer, promette risate a non finire e esilaranti equivoci. La trama segue due matrimoni, accidentalmente prenotati nella stessa location e nello stesso giorno.