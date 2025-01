Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 31-01-2025 ore 08:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Torniamo a parlare del scontro aereo elicottero Washington Trump attacco Obama e biden alla Punto disabili al controllo aereo dice collisione tra il volo dell’American Airlines ragione elicottero militare Black w a bordo c’erano 67 persone al momento 30 corpi recuperati tra le vittime gli atleti del pattinaggio artistico il registratore dei dati di voler registratore vocale della cabina di pilotaggio noti come scatole nere dell’aereo dell’America Airlines precipitato dopo una collisione con elicottero militare sono stati recuperati e sono in viaggio verso laboratorio del National transportation Safety board voltiamo pagina l’esercito italiano ha detto di avere colpito diversi obiettivi di ed bolla nel Libano Quest notte in Italia si torna a parlare del maltempo Forti piogge e neve da oggi una nuova perturbazione di origine Atlantica è interessata alle regioni del nord Sardegna e parte del centro da domani sabato prima febbraio dopo un breve miglioramento anche al sud sono previste precipitazioni intense di carattere temporalesco le temperature massime sono in calo al nord mentre risultano stazionarie o in lieve crescita al centro sud è morta a 78 anni Marianna faithfull cantante attrice britannica nota come interprete icona della swinging London degli anni 60 e storica fidanzata di Black Decker e con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa della cantante si legge in un comunicato si è spenta serenamente a Londra circondata dalla sua famiglia il garante per la protezione dei dati personali di posta in via d’urgenza e con effetto immediato la limitazione del trattamento dei dati degli utenti italiani nei confronti di Aang su diptyque artificial intelligence e di Back in the stick artificial Intelligence cinesi che forniscono il servizio di chat Bot deepfake il provvedimento di alimentazione adottata tutela dei dati degli utenti del nostro paese fa seguito alla comunicazione delle società ricevuto oggi è stato ritenuto del tutto insufficiente chiudiamo con lo sport Europa Leagueentra che finisce 20 Braga Lazio 1 a 0 giallorossi agli spareggi i biancocelesti agli ottavi la squadra ieri super i tedeschi grazie alle reti di Angelino Alfano A4 esimo e shomurodov al sessantanovesimo e ti qualifica come testa di serie te li porto gesy decisivo il gol di Costa il testo nel finale annullata per la marcatura di Gabry noi per il momento ci fermiamo qui a voi Ancora auguri di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto In collaborazione con Agenzia Italia Stampa