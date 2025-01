Liberoquotidiano.it - "Tutti lo sanno, di tutti i partiti". Bruno Vespa difende Meloni, una furia mai vista: come chiude la puntata | Video

Il caso Almasri arriva in tutto il mondo. La notizia della premier, Giorgia, e dei suoi ministri iscritti nel registro degli indagati era anche sulla prima pagina del Financial Times, una circostanza che ha fatto inre la presidente del Consiglio. "Mi fa andare ai matti", ha tuonato alla vigilia. Dunque l'affondo contro la magistratura: "Se vogliono governare, si candidino". Già, perché tutta questa storia puzza di bruciato, sembra il solito trappolone ordito dall'asse sinistra-magistratura: tempismo sospetti, velocità fulminea, il pm anti-Salvini e l'uomo di Romano Prodi. Troppi fattori che permettono di inquadrare subito la vicenda per quello che, probabilmente, è: un agguato all'esecutivo. Una manovra talmente sfacciata da far sbottare anche, il tutto nel suo Cinque Minuti, la striscia quotidiana che conduce su Rai 1 dopo il Tg1.