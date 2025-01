Turismo Napoli | boom di ricerche su l web E’ la città italiana più cliccata dai viaggiatori della Penisola

Leggi su Ildenaro.it

Si è appena concluso un anno da record per quanto riguarda i viaggi, soprattutto per gli italiani: secondo i dati analizzati da Parclick.it, l’app di prenotazione di parcheggi leader in Europa, infatti, nel 2024 ledi parcheggio negli aeroporti italiani sono aumentate del 68% rispetto al 2023.è al quarto posto tra le 25 destinazioni più ricercate (le prime 3 sono Parigi, Amsterdam e Londra) dagli italiani nel 2024, con un aumentodomanda del 19% rispetto al 2023.Oltre a, spiccano altre 8italiane: Lampedusa (6°), Palermo (8º), Brindisi (17°), Bari (18°), Bologna (21°), Catania (22°), Verona (24°) e Torino (25°). Tutte questehanno visto aumentare notevolmente lenell’ultimo anno rispetto al 2023. Lampedusa è stata cercata il 17% in più nel 2024 rispetto al 2023, Palermo il 23%, Bari il 37% e Catania il 16%.