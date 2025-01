Lapresse.it - Turchia, migliaia di supporter a sostegno del sindaco davanti al tribunale di Istanbul

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) La polizia inha sparato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti che si sono scontrati con gli agenti venerdìaldi, mentre manifestavano adeldella città Ekrem Imamoglu, convocato per testimoniare in due nuove indagini a suo carico. Imamoglu potenziale futuro leader del principale partito di opposizione della, il Partito Popolare Repubblicano (Chp), e possibile sfidante del presidente Recep Tayyip Erdo?an ha testimoniato sui commenti fatti su un procuratore capo e un esperto della corte. Il primo cittadino è già stato condannato per offese ai membri del Consiglio Elettorale Supremo dellae rischia un’interdizione politica se la sua condanna del 2022 sarà confermata da un’alta corte. È anche sotto processo per presunta manipolazione di appalti pubblici risalenti al 2015.