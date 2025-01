Ilfattoquotidiano.it - Turchia, il sindaco di Istanbul in tribunale, accusato di voler influenzare la magistratura: una folla lo accompagna e la polizia carica

Attraverso lafinita parzialmente sotto l’esecutivo dopo la riforma referendaria del 2017, il Sultano ci riprova a mettere fuori gioco ildella città piú popolosa e importante della, 18 milioni di abitanti. Ekrem ?mamo?lu – al suo secondo mandato – è comparso davanti aldi Ça?layan, per testimoniare in due indagini separate in merito alle sue osservazioni sul procuratore capo die su un esperto nominato dal.Un’indagine accusa ?mamo?lu di “aver esposto un funzionario dell’antiterrorismo facendone cosí un bersaglio per i gruppi terroristici”, in seguito alle dichiarazioni da lui rilasciate sul procuratore capo Ak?n Gürlek. Nell’altra èdi “aver tentato dila” in seguito alla sua rivelazione circa il coinvolgimento del testimone esperto in molteplici indagini che avevano come obiettivo le municipalità guidate dal laico Partito Popolare Repubblicano (CHP), ovvero il maggior partito di opposizione al partito del presidente Recep Tayyip Erdogan.