Tumore al seno, nuovo strumento per il linfonodo sentinella a Reggio Emilia

, 31 gennaio 2025 — Un sistema magnetico di ultima generazione, utile per l’individuazione del, è stato donato alla Chirurgialogica. Il regalo è stato fatto dall’Associazione “Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia” con il contributo di Arti Grafiche Reggiane e Lai Spa. In particolare, si tratta del sistema magnetico Sentimag utilizzato per la localizzazione sicura dele delle piccole lesioni non palpabili della mammella, che consente così di evitare in molti casi interventi chirurgici demolitivi. Oltre che per la localizzazione delle lesioni, l’apparecchio sarà utile anche per marcare i linfonodi patologici prima dell’inizio della chemioterapia nelle pazienti conal. Come è fatto il sistema magnetico Il sistema magnetico è costituito dal magnetometro Sentimag, del valore di 45 mila euro, e da due marcatori magnetici: Magseed e Magtrace.