Trump si prepara a imporre nuovi dazi su beni importati da Canada e Messico

Ieri Donaldha detto che da sabato gli Stati Uniti imporrannosui prodotti provenienti da, due dei maggiori partner commerciali di Washington. Non si conosce ancora la portata di questa misura, i numeri, iinteressati, ma l’annuncio è quello di chi vuole attuare una politica economica aggressiva e non dialogante. O quanto meno vuole far vedere la faccia cattiva.«non sono mai stati buoni con noi in materia di commercio», ha detto ieri il presidente statunitense durante una sessione di domande e risposte con i giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. «Ci hanno trattato in modo molto ingiusto in materia di commercio e non abbiamo bisogno di ciò che hanno».Il timore di una guerra commerciale scatenata per ripicca, o quasi, si fa vivo sia insia in, ma in parte anche negli stessi Stati Uniti.