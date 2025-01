Quifinanza.it - Trump minaccia dazi del 100% contro i Brics per non farli uscire dal dollaro

Il presidente degli Stati Uniti Donaldnon si stanca di agitare lo spauracchio dei, prendendo di mira i Paesicon ladi imposte alsulle esportazioni. La ragione, ovviamente, è l’idea, o la paura, che possano sganciarsi dall’egemonia del. Su Truth Social, il suo megafono digitale preferito,ha riproposto una linea già espressa in passato: ogni tentativo di sostituire la moneta statunitense sarà bloccato con misure economiche pesanti., guerra commerciale e ossessione per ilPer il presidente, gli Stati Uniti devono mantenere illlo assoluto sulle dinamiche valutarie globali. “Se questi paesi ostili decideranno di introdurre una loro moneta o supportarne un’altra per rimpiazzare il, scatteranno tariffe delsulle loro esportazioni verso gli Stati Uniti”, ha dichiarato