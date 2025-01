Trump | Elon Musk odia Sam Altman ecco le tensioni sul piano Usa per l’IA Fra i due da un anno causa miliardaria che verrà decisa in California a Pasqua

Leggi su Open.online

Quando i giornalisti nello studio Ovale della Casa Bianca gli hchiesto se fosse dispiaciuto per il tweet didi critica al nuovo progetto Stargate (500 miliardi investiti nella intelligenza artificiale Usa), Donaldha risposto facendo spallucce: «Anon piace una di queste persone. Anzi,proprio una persona coinvolta in questo accordo». Il presidente americano non ha citato il nome di questa persona, ma i giornalisti hcapito subito che si stava parlando di Sam, il fondatore e guida di Open AI. Con luiè stato alleato nei primi anni (Open AI l’hfondata insieme), salvo poi litigare furiosamente sullo sviluppo della intelligenza artificiale, sui brevetti depositati dalla società e sul ruolo dominante nella società chiave per l’intelligenza artificiale cheha lasciato a Bill Gates e alla sua Microsoft.