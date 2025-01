Ilfattoquotidiano.it - Trump alla Casa Bianca: benvenuti nella ‘guerra civile’ d’Occidente

di Roberto Iannuzzi *Quello del presidente statunitense Donaldsarà probabilmente un mandato di rottura, ma non nel senso da lui prefigurato. Nel suo discorso di inaugurazione, il 20 gennaio scorso, egli ha annunciato una presidenza messianica, promettendo una “nuova epoca d’oro” per l’America.ha richiamato alcuni elementi chiave dell’identità americana, dall’eccezionalismo al destino manifesto, addirittura proiettato oltre il pianeta Terra (“perseguiremo il nostro destino manifesto tra le stelle, lanciando astronauti americani a piantare la bandiera a stelle e strisce su Marte”). Sebbene abbia promesso di porre fine alle guerre, egli intende “costruire l’esercito più forte che il mondo abbia mai visto”, riaffermando il diritto quasi religioso degli Usa a dominare il pianeta: “le nostre libertà e il glorioso destino della nostra nazione non saranno più negati”.