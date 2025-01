Agi.it - Trent'anni dalla svolta di Fiuggi, la destra tra Berlusconi e la sfida delle riforme

AGI - Sono trascorsi 30di, che decretò l'addio al Movimento sociale italiano e battezzò la nascita di Alleanza Nazionale, sotto la guida di Gianfranco Fini. Da allora laitaliana ha compiuto altri passi, una strada, per dirla con le parole di Ignazio La Russa, disseminata di "tante sliding doors", che l'hanno condotta fino alla guida del Paese e ad essere primo partito in Italia. Non è più, quindi, il tempo di guardare al passato, di avere nostalgia di quel momento, esorta lo stesso Fini, la"non stia in una posizione di difesa". Al contrario, deve avere "il coraggio, deve osare e rischiare", deve essere "il punto di riferimento di politiche riformatrici". Adi distanza, i protagonisti di quella stagione si interrogano, assieme ai nuovi protagonisti della stagione attuale, su quali nuovi passi compiere, senza rinnegare il cammino fatto ma non commettendo l'errore di restare con lo sguardo rivolto all'indietro.