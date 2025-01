Lanazione.it - Transizione ecologica e macchinari “Lucca leader mondiale nel settore“

“Chi cerca tecnologia per idella carta deve passare da, questo è certo“. All’interno della conferenza di Confindustria ha parlato anche Giovanni Gambini, coordinatore del gruppo Meccanica per la carta. “La nostra area èin questo campo - spiega -. Il 2024 è stato un anno non semplice, che ha avuto dei rallentamenti nella prima fase e una ripresa nella parte finale. Dobbiamo sottolineare, però che il 2025 parte con delle ottime aspettative. Ci si aspetta un importante crescita di ordini, non sarà un boom, ma ci aspettiamo una ripresa importante“. “L’attività dell’area lucchese soffre meno rispetto ad altri territori, non avendo forte la presenza del comparto tessile - dice Tiziano Pieretti, vice presidente di Confindustra Toscana Nord -. Al momento la problematica del costo dell’energia è quella che preoccupa maggiormente, anche perchè è un costo che ricade su tutti.