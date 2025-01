Thesocialpost.it - Tragedia del Natisone, la procura di Udine chiude le indagini: quattro indagati

Ladiha ufficialmente chiuso lesu tre vigili del fuoco, tra cui un capoturno, e un operatore della centrale Sores, in merito all’annegamento di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar nelle acque impetuose del fiumea Premariacco. Le accuse mosse nei loro confronti variano, ma la più seria è quella di omicidio colposo plurimo.LeIl fascicolo d’inchiesta è molto dettagliato, composto da numerosi documenti e circa venti CD, su cui ora dovranno lavorare gli avvocati della difesa. Negli scorsi mesi, gli inquirenti hanno svolto un intenso lavoro per ricostruire i tragici eventi accaduti il 31 maggio. Sono stati ascoltati diversi testimoni e sono state analizzate le registrazioni delle chiamate di emergenza effettuate da Patrizia Cormos, che chiedeva aiuto mentre il livello delle acque delcontinuava a salire in modo allarmante.