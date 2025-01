Notizie.com - Tragedia del Natisone, chiuse le indagini. L’avvocato dei familiari di Cristian: “Catena di omissioni imbarazzante”

“Unadi”. Così, in esclusiva per Notizie.com, Gaetano Laghi, legale deidiMolnar, una delle vittime delladel fiumedelledeidi: “di” (ANSA FOTO) – Notizie.comPoche ore fa la Procura della Repubblica di Udine ha depositato l’avviso di conclusionesul dramma avvenuto il 31 maggio 2024. Quel giorno hanno perso la vitaMolnar di 25 anni, Patrizia Cormos di 20 e Bianca Doros di 23.Al termine dell’inchiesta della Procura, insomma, sono 4 gli indagati per omicidio colposo. Si tratta di 3 vigili del fuoco, il capo turno e due addetti, e un operatore del Sores Fvg, la sala operativa regionale emergenza sanitaria. Secondo i pm, insomma, i 4 avrebbero causato il decesso dei ragazzi “mediante condotte colpose concorrenti, per imperizia, negligenza e imprudenza”.