Dayitalianews.com - Tragedia del Natisone, 4 indagati: “Colpevoli ritardi dei soccorsi, i ragazzi si potevano salvare”

Leggi su Dayitalianews.com

Era il 31 maggio del 2024, quando tredi origini rumene furono travolti e uccisi dalla piena del fiumeche li sorprese. Erano Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar e per la loro morte la Procura della Repubblica di Udine ha notificato la chiusura delle indagini ai difensori delle 4 persone indagate.“delevitabile”Le 4 persone indagate sono 3 vigili del fuoco in servizio alla sala operativa del comando provinciale di Udine e un infermiere, in servizio nella centrale Sores di Palmanova. Nei loro confronti l’accusa è di omicidio colposo, poiché avrebbero agito con imperizia, negligenza e imprudenza, tutti fattori che avrebbero determinato un ritardo che è risultato fatale per i tre giovani, trascinati dal fiume e morti per annegamento.Come esposto dagli inquirenti, isi sarebbero rifugiati su un isolotto per 41 minuti, tempo che sarebbe stato sufficiente per inviare sul posto un elicottero sanitario dotato di verricello e trarli in salvo.