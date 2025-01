Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-01-2025 ore 20:30

LuceverdeBuonasera e ben trovati all'ascolto si incontrano ancora code sulla tangenziale est direzione San Giovanni ora tra la Nomentana e il bivio per laL'Aquila a causa di un incidente regolare invece ilin direzione dello Stadio Olimpico dove 21 avrà inizio l'incontro di Europa League code per incidente anche sulla via Pontina tra il bivio per la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare direzione Pomezia ed Ora pensiamo alle chiusure previste questa notte sulla A1Napoli tra le 5:38 rimarrà chiuso il casello di Ferentino in entrata versomentre tra le 1 e le 5 lo stesso casello resterà chiuso anche in uscita dall'autostrada per le provenienze da Napoli altra chiusura interessa la formazione dinord dalle 22 alle 5 resterà chiuso il casello di Fianono cm entrata sia in uscita dettagli di queste ed altre notizie sul sito da Massimo veschi è tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale