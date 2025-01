Lanazione.it - Toy stories. Un mondo di giochi, presentazione del fotolibro di Gabriele Galimberti e della collana Il mondo nei tuoi occhi di OTM Company

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 31 gennaio 2025 – Sarà un appuntamento imperdibile quello di sabato 1 febbraio alle 18 alla libreria La casa sull’Albero in via san Francesco 15 quando Ilaria Gradassi dialogherà con il pluripremiato fotografoper presentare il suo Toy. Undi. All'incontro parteciperà anche Carmen Liuzzi, managing director del progetto editoriale Ilneidi OTM, nato in seno al festival Cortona On the Move in collaborazione con il prestigioso editore francese Les Grandes Personnes. Toy. Undiè uscito a fine anno in questanuova di zecca, esattamente dopo dieci anni dalla sua prima pubblicazione avvenuta negli Stati Uniti. Ilraccoglie la ricerca del fotografo toscano che per oltre un anno ha visitato più di 50 paesi e ha raccontato bambini e bambine attraverso straordinari scatti che li mostrano nelle loro camerette insieme ai loro beni più preziosi: i loro giocattoli.