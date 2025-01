Juventusnews24.com - Tomori Tottenham, affare alle fasi finali! Ecco cosa manca per chiudere l’operazione, tutti i dettagli

di Redazione JuventusNews24perl’con il Milan! Le ultime sul difensore accostato anche alla JuventusSecondo quanto riportato da Sky Sport, l’trae Milan per Fikayo, oggetto di desiderio anche della Juventus, è.Il club rossonero ha accettato l’offerta da 25 milioni più 5 di bonus ( 2 facili + 3 no) per la cessione del difensore inglese. Per la fumata biancail via libera diche ha chiesto qualche ora di riflessione.Leggi su Juventusnews24.com