Ilfattoquotidiano.it - Togliere il parere vincolante anche per edifici di grande valore architettonico? Meno male che Giuli c’è

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

chec’è,” parafrasando un noto slogan politico di alcuni anni fa e trasformato in canzoncina durante i comizi/convention del fu Silvio. Perché pare che il Ministro della Cultura, venuto tra l’altro appositamente a Torino a tenere l’elogio funebre di Luca Beatrice, morto prematuramente e improvvisamente, sia rimasto sconcertato dalla notizia sulnondella Soprintendenza.In sostanza qualcuno vorrebbe proporre che,nei casi didi, il previsto, il cosiddetto “ai sensi del D.Lgs 42/2004”, venisse volatilizzato, come una specie di consiglio di una zia petulante e secchiona. D’accordo, per rispetto alla tua età ti faccio vedere le mie idee, ma poi tiro dritto per la mia strada, me ne frego e decido io.