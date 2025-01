Tlc Agcom | solo il 49% delle Pmi ha una connessione veloce La Campania è tra le regioni meglio collegate

Leggi su Ildenaro.it

In Italia le piccole e medie imprese – realtà con un numero di addetti compreso fra 10 e 249 e un fatturato annuo compreso fra 2 e 50 milioni di euro – generano da sole il 41% del fatturato totale italiano e occupano un terzo della forza lavoro del settore privato. Nonostante ciò, il digital divide esiste anche per il mondo dell’impresa, tanto che solamente il 49%PMI ha accesso a una rete FTTH, a fronte di un livello di coperturafamiglie del 59,6% (rilevazione aprile 2024). Lo rileva l’indagine condotta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e dall’Osservatorio Innovazione Digitale nelle Pmi della School of Management del Politecnico di Milano, con l’obiettivo di fornire informazioni e criteri per una migliore e più efficace copertura digitale nelle Pmi. Sotto il profilo quantitativo, l’analisi della copertura FTTH per singoleha restituito una fotografia “a macchia di leopardo”, con pocheche garantiscono una copertura capillare della rete FTTH, distribuite al Nord, Centro e Sud Italia, e tutte le altre (13 su 20) in cui la percentuale di imprese che non ha accesso a una velocità disuperiore a 30 Mbit/s è superiore alla media nazionale.