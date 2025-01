Dayitalianews.com - Tivoli, tragedia nella notte: morto un ragazzo di 19 anni e altri tre feriti gravi in un incidente

stradale mortale tra tre automobili intorno alle 3 di oggi, venerdì 31 gennaio, a, sulla strada provinciale Maremmana Inferiore. Nello scontro ha perso la vita un giovane di 19tre sonogravemente.Terribiledi oggi, venerdì 31 gennaio, a. Undi 19e altre tre persone sono rimaste ferite in modo grave. Dalle notizie dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, all’1,30 una squadra è stata chiamata sulla strada provinciale Maremmana Inferiore a, provincia di Roma, per unstradale tra tre automobili.Il bilancio è pesantissimo: undi 19praticamente sul colpo e altre tre persone sono state soccorse dal personale sanitario del 118 trasportate in ospedale in codice rosso.