Tifoso scommette sulla sconfitta della sua squadra che però vince e gli fa perdere 4 milioni di euro

Una regole non scritta degli scommettitori impone di non giocare mai la propriadel cuore, poiché è difficilere con neutralità quando di mezzo ci sono i sentimenti. Una regola che non ha seguito undell’Albacete,spagnola, che ha dovuto pagare a carissimo prezzo la vendetta del karma: 4di. Questa è la cifra che ilha visto sfumare quando la sua, contro tutti i pronostici, ha vinti contro la favoritissima Almeria nella Liga 2 spagnola.La scommessa delIl giovaneaveva giocato la bolletta perfetta, riuscendo a indovinare 13 partite su 14. In Albacete-Almeria aveva giocato 2, cioè lasuadel cuore, anche perché gli ospiti non perdevano da 14 match consecutivi e avevano dalla loro tutti i favori del pronostico.