Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve, il Corriere dello Sport attacca: «Il problema non è solo il mercato, il tetris del tecnico ha fatto sparire la squadra». L’analisi

di RedazionentusNews24, il Corriere dello Sport va all'attacco del tecnico bianconero: ecco quali sarebbero le sue colpe. Il Corriere dello Sport non ci va giù piano con le critiche verso Thiago Motta. Dito puntato verso l'allenatore della Juve, non aiutato in estate dal mercato ma anche reo di alcuni errori ripetuti nel tempo. In primis quello di non aver dato un'identità alla sua squadra, con continui esperimenti tattici e cambi di ruolo per i giocatori, senza però discostarsi troppo dal suo 4-2-3-1. Una sorta di tetris in salsa bianconera che non ha dato certezze ai suoi giocatori, ora sempre più spaesati sul terreno di gioco.