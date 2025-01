Unlimitednews.it - The Weeknd torna con il nuovo album “Hurry Up Tomorrow”

MILANO (ITALPRESS) – Theha pubblicato il suo, “Up”. Il disco arriva dopo il record segnato dal cantautore nel 2024: Theè diventato infatti il primo artista nella storia ad avere 27 canzoni con oltre 1 miliardo di streaming ciascuna su Spotify.“Up” rappresenta il capitolo finale della straordinaria trilogia di The, composta dai precedenti “Dawn FM” (disco di platino in Italia) e “After Hours” (triplo disco di platino in Italia), mostrando anche un lato più personale dell’artista. Originariamente previsto per il 24 gennaio, “Up” era stato rinviato a causa degli effetti devastanti degli incendi di Los Angeles e per rispetto di coloro che sono stati colpiti dal fenomeno. Theaveva scelto anche di cancellare il concerto previsto per l’uscita dell’al Rose Bowl Stadium.