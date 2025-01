Ilfattoquotidiano.it - Tesla, risultati deludenti e vendite in calo. La concorrenza cinese morde, ma i mercati guardano alla politica

Anche ladi Elon Musk soffre, e tanto, la guerra dei prezzi scatenata dagli agguerritissimi produttori cinesi di auto elettriche. Il quarto trimestre del 2024 si è chiuso molto male per la casa statunitense con ricavi e profitti al di sotto delle attese. Gli incassi sono stati pari a 25,7 miliardi di dollari (27,2 le previsioni). I profitti si sono fermati a 2,3 miliardi, il 71% in meno di un anno fa. I dati sarebbero stati ancora peggiori senon avesse contabilizzato 600 milioni di guadagni realizzati con i bitcoin e incassi ottenuti vendendo diritti di emissione di Co2. I ricavi ottenuti dsola vendita di auto sono calati dell’8% rispetto all’anno prima. I margini di profitto sono in costanteda inizio 2022, erano sopra al 30%, ora sono la metà. I costi restano più o meno uguali, mentre lasui listini si fa più feroce.