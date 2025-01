Sport.quotidiano.net - Ternana allo sprint per Tozzuolo e Brignola. Patanè, Carboni e Krastev lasciano le Fere

Leggi su Sport.quotidiano.net

di Augusto AusteriTERNITrattative in standby per Alessandroed Enrico. Intanto, ci sono tre partenze ampiamente previste, ma con i posti in lista si gioca sul filo., difensore classe 2002, è in scadenza di contratto con il Gubbio e ha già dato il proprio assenso al trasferimento alla. Ma resta da risolvere la questione delle cifre tra le due società. Per, attaccante classe ‘99 del Catanzaro non è da escludere che possa esserci un nuovo summit nelle ultime battute di mercato (chiusura lunedì prossimo alle 24). Il calciatore sembra infatti destare interesse anche in Serie B. Il Bari sembra in tal senso defilarsi, avendo proposto ai girossi uno scambio con Sibilli che invece ieri è passato alla Sampdoria. Sembra persistere la Salernitana. Intanto, l’attaccante esterno Nicolalascia lae passa alla Pergolettese tramite l’Hellas Verona.