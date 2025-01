Quotidiano.net - "Tante incognite e lo spettro dei dazi. Ma su Usa (e Italia) continueremo ad investire"

Leggi su Quotidiano.net

La crescente incertezza geopolitica ha inevitabilmente condizionato l’export nel 2024, con un venduto in volumi lievemente inferiore rispetto alle 19.521.741 bottiglie equivalenti registrate nel 2023. Ma - dato più che rassicurante - il trend dei fatturati anche nel 2024 mostra performance superiori rispetto ai volumi. Con un ulteriore incremento dei prezzi medi rispetto al 2023. E l’ennesima conferma di solidità del brand. In questi numeri è la situazione del Franciacorta, vero gioiello enologico, turistico e culturale incastonato in riva al Garda. A ulteriore testimonianza della forza del marchio, i dati 2024 presentano tassi di crescita molto positivi se confrontati con il periodo pre-pandemico: rispetto al 2019 un più 8,9% in volumi, e più 14,6% nei prezzi medi. Se il mercato interno rappresenta l’88% del venduto, meno 1,9% sul 2023 (ma più 8,1% sul 2019), l’export vale il res12 per cento dei fatturati.