Quotidiano.net - Svezia: rilasciate cinque persone fermate per l'omicidio di Salwan Momika

Leggi su Quotidiano.net

Sono stateleieri indopo l'avvenuto mercoledì di, il rifugiato iracheno che bruciò pubblicamente copie del Corano nel 2023. Lo ha annunciato il procuratore incaricato dell'inchiesta. "I sospetti si sono attenuati e non vedo più nessuna ragione per mantenere questein stato di arresto", ha dichiarato il procuratore Rasmus Öman in un comunicato, precisando tuttavia che i sospetti suinon sono stati del tutto esclusi e che l'indagine prosegue.