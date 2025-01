Dayitalianews.com - Stupri, violenze e ricatti psicologici alla moglie anche davanti ai figli: “È colpa di vostra madre”

Violenza sessuale, psicologica ed economica, abusi e: tutto questo è l’inferno che una donna ha dovuto subire per 9 anni, vittima di un marito violento,in presenza deiminori. La donna ha sempre taciuto per anni, temendo che il marito potesse vendicarsi su di lei o sui suoi.LeCome si legge sul Corriere della Sera, l’uomo di 38 anni costringeva laad avere rapporti sessualiquando non voleva, tenendola con forza e bloccandole le mani. Se ierano in giro li cacciava, poiché in casa c’era un’unica stanza da letto, costringendoli ad andare altrove in qualsiasi ora del giorno e della notte per dare libero sfogo ai suoi animaleschi istinti.In più occasioni l’uomo, per gelosia o rabbia, picchiava la, colpendola una volta con una ciabatta dietro al collo dinanzi alo minore e insultando ripetutamente con frasi ingiuriose la donna.