StraBologna 2025 già 2mila iscritti | ecco la nuova maglia con il simbolo del Nettuno

Bologna, 31 gennaio- Si alza il primo velo su. La presentazione ufficiale della- i colori arancio e azzurro erano stati tenuti top secret - si consuma nell’aula Marco Biagi, nella sede de il Resto del Carlino, storico partner della corsa e di Uisp. Festa doppia per tutti, perchétocca le 44 edizioni nella stagione in cui, il Resto del Carlino, festeggia i primi 140 anni di vita. Il primo numero del quotidiano è datato 21 marzo 1885.non c’era ancora, ma dal 1980, anno della prima edizione, il Carlino è in prima linea per raccontare un evento che più che una corsa - rigorosamente non competitiva - è una festa. La festa della città. Partecipanti e collaborazione Già duemila gli: non male pensando che la corsa è prevista per il 25 maggio e di tempo per raggiungere e superare quota ventimila c’è tutto.