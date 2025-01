Ilfattoquotidiano.it - Stop al trattenimento dei migranti, Schlein: “Fallimento Meloni, buttati i soldi degli italiani”. Avs: “Non accusi i magistrati”

Un, con un clamoroso spreco dipubblici. Le opposizioni reagiscono così alla notizia del terzoaldiportati in Albania. “Giorgiasi rassegni, i centri in Albania non funzionano e non funzioneranno, sono un clamoroso. Aumentano a dismisura le risorse pubbliche sprecate a causa dell’ostinata volontà del governo di non rispettare le leggi e le sentenze europee – commenta Elly, segretaria del Pd – I diritti non possono essere modificati con stratagemmi come quello di spostare i giudizi dai tribunali per l’immigrazione alle corti d’appello, nel tentativo del governo di scegliersi i giudici. La legge era ed è chiara e per questa ostinazione nello spreco di risorse pubbliche si configura il rischio del danno erariale. Chiederemo di avere il resoconto di tutti i costi sostenuti dallo Stato in questa missione”.