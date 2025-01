Tvzap.it - Stefano scomparso da una settimana: il dramma per la moglie durante le ricerche. Poi il gesto che spezza il cuore

Un nuovo fatto di cronaca ha sconvolto l'Italia intera. Stefano Bocconcello, 58 anni, è scomparso dalla sua casa a Codivernarolo, in provincia di Padova, nella notte del 23 Gennaio 2025. Dalle 14 di venerdì 24 gennaio, sua moglie, insieme alla comunità e alle Forze dell'Ordine, si è mobilitata in una ricerca senza sosta, ma dell'uomo non sembra esserci traccia. Le autorità sono al lavoro per capire che cosa sia successo.