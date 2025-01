Dilei.it - Stefano De Martino, quali sono e dove si trovano gli studi di Affari tuoi

Un successo inarrestabile, quello di, che da settembre 2024 è condotto daDe. L’ex ballerino, ormai volto di punta di Rai1, ha raggiunto picchi di share altissimi, superando i record di Amadeus che aveva dato nuova linfa al programma. Nel corso degli anni, il programma ha visto avvicendarsi diversi conduttori tra cui alcuni dei nomi più importanti della nostra televisione come Paolo Bonolis, Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Max Giusti, Carlo Conti e gli ultimi anni con Amedeo Sebastiani, che aveva ripreso in mano la trasmissione dopo sei anni di stop. Nel corso della sua lunga vita sul piccolo schermo, lo show ha cambiato casa più volte, spostandosi in cinque location diverse fino ad arrivare a quella che conosciamo oggi.siglidiGliche hanno accolto le puntate di, in totale,stati cinque.