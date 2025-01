Iltempo.it - Sottocorona: prima "gli ultimi fuochi" del maltempo e poi cambia tutto

Leggi su Iltempo.it

Nuvole "non organizzate" e quindi "che non hanno una forma di perturbazione" stanno interessando la penisola italiana. Questa la premessa di Paolo, che a "Omnibus" ha diffuso le ultime previsioni meteo. Per la giornata di oggi non si attendono grandi scossoni: le precipitazioni saranno "localmente intense soltanto sull'alto Tirreno sul mar Ligure, sulle zone costiere e un po' anche sulle zone interne", ha detto. "Deboli" sono le piogge che interessano "il Nord-Est, forse soltanto fra Veneto e Romagna, dove ci sono glidella vecchia perturbazione". Al Centro e al Sud, poi, "la giornata può essere un po' grigia, ma non c'è". Lo scenarionel giro di poche ore. Sulle zone di Nord-Ovest le precipitazioni sono "isolate e deboli". Ma ecco la formazione di "una bassa pressione sul canale di Sardegna, che dà precipitazioni molto intense".