Sorteggi playoff di Champions le avversarie di Milan Juventus e Atalanta

Nyon (Svizzera), 31 gennaio 2025 - Due squadre olandesi e una belga, dall'urna delo per i play-off diLeague, effettuato a Nyon, sono uscite ledelle italiane. Ilaffronterà il Feyenoord, con andata fra l'11 e il 12 febbraio allo stadio De Kuip e ritorno a San Siro il 18 o 19 febbraio. La Juve invece se la vedrà con il Psv Eindhoven, con andata fra l'11 e il 12 febbraio allo Stadium e ritorno in Olanda il 18 o 19 febbraio. La formazione bianconera ha già battuto gli olandesi durante la prima fase 3-1 a Torino. Per l'è stato estratto il Bruges, con andata fra l'11 e il 12 febbraio in Belgio, ritorno al Gewiss Stadium il 18 o 19 febbraio.