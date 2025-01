Ilrestodelcarlino.it - Sorpresa, San Costanzo Show ora sbarca al Teatro Panettone

Una ‘mini stagione’ che garantisce divertimento e risate aldi Ancona. Tutto nasce dalla collaborazione con il San, una delle compagnie comiche più amate delle Marche, che sarà protagonista di tre spettacoli in programma domani, il 14 febbraio e il 7 marzo. Si inizia con ‘Gli Classici - Odissea dei Promessi Sposi in una notte di mezza estate’. Sul palco Romina Antonelli, Davide Bertulli, Geoffrey Di Bartolomeo, Oscar Genovese, Giovanni Giangiacomi, Massimo Pagnoni e Daniele Santinelli, diretti da Paola Galassi, ‘giocano’ con i grandi classici della letteratura, portando in scena una compagnia teatrale scalcinata alle prese con archetipi, eroi e versi immortali. Il risultato è un viaggio teatrale tra personaggi noti e reinterpretazioni esilaranti: una Penelope rivisitata e scorretta, un Telemaco stressato, un Ulisse ansioso e svampito, un Eolo capriccioso e glamour.