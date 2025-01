Spazionapoli.it - Sorpresa Napoli, altro nome nella lista di Manna: l’occasione

Mercatoultimissime – Mentre i giocatori sono impegnati sul campo per la corsa scudetto con l’Inter, la società cerca altri rinforzi.Prosegue la corsa allo scudetto 2024-25, con questo weekend che potrà dirci tanto sullo stato di salute die Inter. Gli azzurri infatti affronteranno all’Olimpico la Roma, reduce da una crescita importante grazie alla cura Ranieri.I nerazzurri invece scenderanno in campo a San Siro per il derby contro il Milan. Rossoneri che non attraversano un buon momento ma, si sa, nei derby tutto può succedere e la finale di Supercoppa di poche settimane fa ne è la dimostrazione.Nel frattempocontinua a lavorare sul mercato per portare alla corte di Conte nuovi innesti di qualità. Su tutti si cerca un esterno offensivo che possa sostituire nel migliore dei modi Kvara, con Garnacho sempre obiettivo numero uno ma difficile da realizzare.