Ilfattoquotidiano.it - “Sono sopravvissuto allo tsunami, mi ha salvato la mia ex Tiziana”: la rivelazione di Bernardo Cherubini al Grande Fratello. Poi viene eliminato

“La situazione è tesa“. La giudica così, Beatrice Luzzi, l’ultima settimana nella casa del. Sì, perché pare che il rientro a reality in corso dei concorrenti eliminati non abbia sortito, forse, gli effetti sperati. Se l’obiettivo, presumibilmente, era di un cambio di registro nei toni e in alcuni atteggiamenti, non è stato ancora del tutto raggiunto. A tenere banco durante la puntata di ieri, infatti, è proprio lo scontro tra Helena e Lorenzo, cui rapporti, dal rientro dell’inquilina brasiliana, sembrano essersi deteriorati. Tant’è che hanno iniziato a litigare di nuovo. È Spolverato ad accusare Helena di essere entrata nonostante ci fosse lui in bagno. Al contrario, la modella si è infuriata perché Lorenze sbatterebbe troppo forte le porte del bagno e urlerebbe tutto il giorno.