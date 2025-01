Secoloditalia.it - Sondaggio-verità, la spallata dei giudici fa bene al governo: cresce FdI, la sinistra resta al palo

Leggi su Secoloditalia.it

La settimana dei veleni sul caso Almasri e sull’indagine, avviata d’ufficio, dalla Procura di Roma sulla base di una fragilissima denuncia, vede gli italiani – come spesso accade in questi casi – immuni nel giudizio sulla valutazione sull’attività del. Lo dimostra, anche oggi, undel “Giornale“, che oggi pubblica una rilevazione illuminante sulle opinioni dell’elettorato. “Nel gradimento della popolazione nei confronti dell’azione dele della presidente del Consiglio, entrambi hanno perduto un punto in termini di fiducia e un punto, come il lettore sa, è assolutamente marginale e senza conseguenze rilevanti per il futuro. Passiamo adesso ad esaminare i singoli temi investigati dalla ricerca, partendo dalle intenzioni di voto, che ci mostrano un partito al, Fdi, addirittura in salita di mezzo punto rispetto alla settimana precedente e uno scambio tra Lega e Forza Italia che riporta la Lega al ruolo di secondo partito della coalizione di, alla pari, quindi, con i colleghi di Forza Italia”, scrive Nicola Piepoli, che fa notare anche il marginale l’incremento di mezzo punto del Partito Democratico speculare a un punto perduto nel complesso da Azione e da M5s.