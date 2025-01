Sondaggio Toscana 2025 Lega | Parleranno i fatti Forza Italia | Serve candidato moderato

Leggi su Corrieretoscano.it

: “”.: “”.Elezioni regionali, intervengonoSalvini, con coordinatore regionale Luca Baroncini, e, coordinatore regionale il consigliere regionale Marco Stella, dopo i risultato delEmg Different perTv.che fotografa tra il 20 e il 23 gennaiouna situazione con ipotesi candidati presidenti Eugenio Giani, Pd, centrosinistra, presidente della Regionein carica, e Alessandro Tomasi, sindaco bis di Pistoia, coordinatore toscano Fratelli d’.Decretando nettamente in vantaggio, oltre il 50%, Eugenio Giani.Secondo il, le intenzioni di voto perSalvini sono 5%,7%, Fratelli d’25%.Tomasi non ufficializzatocentrodestra, come non lo è ancora Giani per il centrosinistra.