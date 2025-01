Zon.it - Solidarietà e radici: TheClub84zero84 e #OpenPolis donano beni di consumo alle scuole del territorio

Un gesto diche guarda al futuro senza dimenticare il passato. Nella giornata di ieri le associazioni #hanno consegnatodiagli studenti e al personale degli istituti scolastici “Don Alfonso De Caro” e “Rubino Nicodemi”: un’iniziativa che va oltre il semplice supporto materiale.L’azione nasce dal desiderio di restituire qualcosa ai luoghi che hanno contribuito alla crescita di generazioni di studenti, con l’obiettivo di garantire un ambiente scolastico più accogliente e funzionale per i giovani che rappresentano il cuore pulsante della comunità.“Riportandocinostre, questa iniziativa non solo supporta le, ma rappresenta anche un modo per restituire qualcosa ai plessi che ci hanno cresciuti e che continueranno a veder crescere i ragazzi che sono e saranno il motore di questa comunità.