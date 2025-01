Noinotizie.it - Solidarietà da Taranto alla consigliera comunale di Ceglie Messapica che ha denunciato un insulto sessista Giusy Resta

L’altro ieridi, hapubblicamente di avere subìto undurante la seduta consiliare. Si aspetta ladi tutti.che è arrivata da. Sabrina Pontrelli,di parità della Provincia di, ha detto “non ci posso ancora credere. Non posso esimermi dall’esprimerle vicinanza ema non nascondo l’amarezza di dover constatare, ancora oggi, il persistere di tali comportamenti e realizzare con rammarico che ancora tanta stradada fare. Nessun essere umano merita di essere apostrofato con questi giudizi, a prescindere dal sesso e dai contesti.Certo è che se poi ci si esprime in questo modo durante un’assise pubblica, proprio il luogo deputato a fornire esempi di correttezza e di lealtà, tutto questo rende la vicenda ancora più esecrabile.