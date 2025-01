Dayitalianews.com - Siracusa, operazione “Bianco barocco” droga ed estorsioni, dieci arresti

Leggi su Dayitalianews.com

Questa mattina, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale disu richiesta della Procura locale. Il provvedimento riguardaindividui, di cui cinque condotti in carcere e gli altri cinque posti aglidomiciliari. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di traffico di, estorsione, minacce e detenzione illecita di armi da fuoco e munizioni.L’anti, denominata ‘’, si è sviluppata nel territorio di Noto, nelno.L’ordinanza è stata consegnata in carcere a quattro degli indagati, già reclusi per altri reati. Un altro soggetto, invece, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora. Il provvedimento è il risultato di un’indagine avviata nel 2023 dal commissariato di Noto.