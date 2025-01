Si tratta di cambiare arbitrato ma senza pagare Negreira

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-31 07:44:00 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sulla Liga spagnola appena arrivata in redazione:Non sarà perché non è stato pubblicato, in queste stesse pagine. MARCA Ha ripetutamente riportato il disagio di Madrid con, con Rubialescon Rocha E ora con la lingua e l’inopportuno Louzáne del suo desiderio dil’intero sistema, a partire da Clos Gómez E Medina Cantalejo. Il presidente locale della RFEF non ha rivelato alcun segreto con PedrerolSebbeneanche se immediatamente sono saltati alla giugulare di fiorentino. E si può solo chiedere cosa diavolo li sorprende. Dopo aver saputo come il compadreo del Barcellona conPer quasi due decenni (che si lancia sotto il basso, perché già Núñez Si presumeva di essere stato lui e non Cruyff chi ha “vinto” i campionati di Tenerife), mancherà solo che Madrid vorrebbe che tutto rimanesse lo stesso.